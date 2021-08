Paris Bibliothèque Buffon île de France, Paris À la découverte de l’ADN Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

À la découverte de l’ADN Bibliothèque Buffon, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

À l’occasion de la fête de la science, les petits débrouillards vous proposeront un atelier pour partir à la découverte d’une espèce que l’on connaît bien : l’humain, à travers diverses expériences ludiques. La biodiversité est le tissu vivant de la planète. Elle est définie par la diversité des écosystèmes, des espèces, mais aussi des individus au sein d’une même espèce. Mais où se cachent les informations qui nous constitue telles que nous nous sommes ? Et en quoi les êtres vivants sont-ils tous reliés entre eux sur cette planète ?

“Faire pour comprendre, comprendre pour agir ! Association d’éducation populaire et de médiation scientifique depuis 1986, les petits débrouillards favorisent l’apprentissage du savoir et la construction de l’esprit critique pour tous, avec la démarche expérimentale comme outils pédagogique. De la transition climatique aux révolutions numériques en passant par la déconstruction des préjugés, elle traite les enjeux de société et participe à l’éducation des citoyens d’aujourd’hui et de demain.” Samedi 9 octobre à 14h30, dans la salle d’animation jeunesse de la bibliothèque Buffon (5e étage).

Sur inscription à partir du 1er septembre, à partir de 9 ans.





Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

5, 10 : Gare d’Austerlitz (187m) 5 : Saint-Marcel (341m) 24-57-61-63-65-89-91 C : Gare d’Austerlitz

Contact :Bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 0155432525 Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;Enfants

2021-10-09T14:30:00+02:00_2021-10-09T16:00:00+02:00

les petits débrouillards

