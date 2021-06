Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais, Rhône A la découverte de l’Abbatiale Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

Rhône

A la découverte de l’Abbatiale Belleville-en-Beaujolais, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Belleville-en-Beaujolais. A la découverte de l’Abbatiale 2021-07-08 10:00:00 – 2021-07-08 11:00:00 Belleville 68 Rue de la République

Belleville-en-Beaujolais Rhône Belleville-en-Beaujolais EUR 5 5 De transition roman-gothique, venez découvrir une abbatiale dont le temps n’a pas effacé la grandeur. Seul vestige d’une abbaye construite par Humbert III de Beaujeu. hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr +33 4 74 66 44 67 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/5103/l-hotel-dieu-belleville dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de tourisme du Beaujolais

Détails Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Belleville-en-Beaujolais Adresse Belleville 68 Rue de la République Ville Belleville-en-Beaujolais lieuville 46.10948#4.74721