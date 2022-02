A la découverte de la viticulture responsable Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris.

Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 12:00

Bernard Dumont, viticulteur champenois et Céline Avenet, viticultrice coopératrice à la cave de Montlouis-sur-Loire viendront présenter la démarche de certification Terra Vitis. Terra Vitis est une certification environnementale spécifique à la viticulture et à l’oenologie. Elle réunit aujourd’hui quelque 600 viticultrices et viticulteurs. Reconnue par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, cette certification s’appuie sur les 3 piliers du développement durable : environnemental, social et économique. Rendez-vous sur le stand #agridemain (hall 4, allée B)

