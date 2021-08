Nomexy Mairie de Nomexy Nomexy, Vosges À la découverte de la ville de Nomexy Mairie de Nomexy Nomexy Catégories d’évènement: Nomexy

Mairie de Nomexy, le dimanche 19 septembre à 15:00 Gratuit.

Venez découvrir le patrimoine de la ville de Nomexy marqué par l’histoire et les grands évènements du XXe siècle. Mairie de Nomexy 13 rue de l’Hôtel de ville, 88440 Nomexy Nomexy Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

