A la découverte de la Vallée des Ours Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Office de Tourisme de Vallorcine Vallorcine, samedi 13 juillet 2024.

A la découverte de la Vallée des Ours Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Office de Tourisme de Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie

A la découverte de la Vallée des Ours

Balade en compagnie de Patrick Rudant, traverso et flutes traversières et de Xavier Dunand, accompagnateur, guide du patrimoine, nous nous promènerons en musique.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 15:00:00

fin : 2024-07-13

Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@festivalmontblanc.fr

L’événement A la découverte de la Vallée des Ours Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Vallorcine a été mis à jour le 2024-03-28 par Cordon Tourisme