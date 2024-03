À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE L’EPTE ! CRJS Vernon, lundi 22 avril 2024.

À LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE L’EPTE ! Séjour activités nautiques et découvertes de 5 jours-4 nuits à VERNON dans le département de l’Eure (27) en pension complète, du 22 au 26 avril 2024 pour les 13- 17 ans. 22 – 26 avril CRJS Inscription par téléphone et/ou par mail / vérification immédiate à l’éligibilité aux différentes aides (CAF, Vacances apprenantes, PASS COLO), frais d’inscription de 50€ accompagné du dossier complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T08:00:00+02:00 – 2024-04-22T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T19:30:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Séjour de 5 jours pour les 13-17 ans avec attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Hébergement des jeunes en chambre de 3 ou 4 personnes et chambres individuelles pour les animatrices et le directeur du séjour au Centre Régional de la Jeunesse et Sports de VERNON.

Les repas : Petit-déjeuner 8h au CRJS / Pique-nique le midi emporté le matin 9h dans des glacières pour l’excursion de la journée / Goûter fourni par l’équipe de Rando’Epte / Diner 19h au CRJS.

Les sandwichs sont élaborés et livrés tous les matins par la Boulangerie, complété d’un fruit, d’une compote et de biscuits / Les repas au CRJS sont en liaison froide (entrée – plat – laitage – dessert/fruit)

Équipe encadrante vie collective constituée :

→ d’un directeur de séjour diplômé BAFD + Brevet d’État d’Éducateur Sportif option Activité Natation (BEESAN) + PSC1

→ 2 animatrices diplômées BAFA et PSC1.

Activités animées et encadrées par les professionnels diplômés de Rando’Epte

KAYAK

→ 3 séances de 2h30 avec comme thèmes pédagogiques:

Les techniques du kayak biplace et monoplace. Les jeunes apprendront les fondamentaux des deux types d’embarcations au travers d’exercices techniques et de jeux.

Les techniques de sécurité : Les jeunes apprendront les règles et les manipulations de sécurité sous formes de jeux ( changé de places sur l’eau, remonté dans un kayak en eau profonde ….)

Les connaissances historiques et environnement liées au lieu de pratique

→ 1 Randonnée sur l’Epte en kayak biplace : Parcours de 9 km à 16 km en fonction du niveau atteint des jeunes lors des 3 séances précédentes. Cette randonnée a pour objectif de valider les acquis durant les séances réalisées sur vernon. Elle a aussi pour but de découvrir une vallée riche en histoire (naissance de la Normandie) et une biodiversité dans un lieu classé Natura 2000.

→ Un Kahoot sur les Jeux Olympiques portant sur cette discipline sera mis en place afin d’apprendre en s’amusant.

VOILE

→ 2 séances de 2h30 : Découverte de l’univers nautique et du milieu fluvial.

Apprentissage des bases de la voile sous formes d’activités techniques et de jeux. Les jeunes évolueront sur des embarcations multi places

RANDONNEE PEDESTRE

→ Randonnée toute la journée de Vernon à Giverny : Au programme de cette randonnée: itinéraire bordure de Seine, Forêt et traverser de Giverny.

Vision de la seine d’un autre point de vue, Vue panoramique de vernon, Longé les vignes de Giverny, Découverte d’un village bucolique.

Sur le temps de midi, des jeux de cohésions seront organisés.

MUSÉE DE VERNON

→ Visite guidé du Musée sur les thèmes: Peindre le paysage + sculpter les animaux/monde du vivant

le musée de Vernon présente un ensemble unique en France de toiles réalisées par les artistes venus, dans le sillage de Claude Monet, s’imprégner des couleurs et des lumières des bords de Seine.

TRANSPORT

Transport au départ-retour de Méru (60110) en autocar TOURISME de 55 places.

CRJS 16 RUE RABELIN 27200 VERNON Vernon 27200 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0344060830 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750121048 »}, {« type »: « email », « value »: « sel@lespepgrandoise.org »}]

Séjour Acticvités nautiques

LES PEP GRAND OISE