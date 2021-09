Bordeaux Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique Bordeaux, Gironde À la découverte de la technologie de la Garonne : visite du télécontrôle RAMSES Télécontrole RAMSES et son espace pédagogique Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Visitez la véritable « tour de contrôle » RAMSES qui assure 24h/24 la gestion de l’ensemble des équipements de stockage et de pompage des eaux de Bordeaux Métropole. Vous êtes-vous déjà demandé où s’écoule la pluie en cas de fortes intempéries ? Savez-vous comment sont gérées les inondations sur la métropole ? Invitée du programme d’art public de Bordeaux Métropole L’art dans la ville, l’artiste britannique Suzanne Treister, a intégré ces problématiques à sa réflexion sur l’usage des technologies liées à Bordeaux et à son Histoire. Son travail s’est concrétisé en trois créations, réunies sous le titre Les vaisseaux de Bordeaux *. La visite du télécontrôle RAMSES et de son espace pédagogique est présentée dans le cadre du programme d’accompagnement de l’œuvre. RAMSES travaille en anticipation sur la lutte contre les inondations, s’appuyant sur les prévisions météo et l’estimation des débits et volumes hydrauliques à gérer. Un système de pilotage et d’installations qui ont de quoi frapper l’imagination du visiteur et inspirer les artistes ! En collaboration avec le service de l’assainissement de L’Eau Bordeaux Métropole. * Prolongez la découverte autour de Suzanne Treister ! Le triptyque Les vaisseaux de Bordeaux se décline en trois propositions : • **Le vaisseau spatial** œuvre monumentale à découvrir Quai Lawton, Bassin à flot n°1 à Bordeaux • **L’observatoire / Bibliothèque de science-fiction** sur le site de l’Observatoire à Floirac, visites sur inscription : [[http://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/](http://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/)](http://sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/) • **Le puits / Bibliothèque sur la Technique** chantier 2021-2022, parc aux Angéliques à Bordeaux.

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire.

