La Meauffe Manche La Meauffe Mis en place en 2002, la station de comptage piscicole des Claies de Vire est un outil scientifique indispensable au suivi des populations de grands migrateurs.

La Fédération Départementale des Associations Agréées Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Manche vous invite à visiter cet observatoire.

Disposant de supports pédagogiques, d’un système de visionnage, d’un piège à poisson vous découvrirez la Vire sous un autre angle.

+33 2 33 46 96 50 http://www.peche-manche.com/station-de-comptage/

