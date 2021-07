À la découverte de la Sorbonne La Sorbonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

À la découverte de la Sorbonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Sorbonne

La Sorbonne et le Palais académique ouvriront grand leurs portes à l’occasion des 38e Journées européennes du patrimoine dont le thème, « Patrimoine pour tous », résonne tout particulièrement avec leur histoire séculaire et leur mission de transmission Hic et ubique terrarum – « Ici et partout sur la Terre » – comme le veut la devise de l’université. Afin de garantir la sécurité de tous et dans le strict respect des consignes sanitaires, les conditions d’accès seront toutefois limitées. **Il faudra donc s’inscrire, à partir du mois de septembre, sur le site sorbonne.fr, pour pouvoir profiter des Journées européennes du patrimoine 2021 en Sorbonne. La présentation du pass sanitaire et le port du masque seront par ailleurs obligatoire.** Les Journées européennes du patrimoine sont une opportunité pour tous de voyager dans l’histoire de la Sorbonne et d’admirer les merveilles architecturales et artistiques qui symbolisent ce haut lieu du savoir et de la connaissance. Le parcours mis en place, agrémenté de panneaux explicatifs et de travaux réalisées par des élèves des lycées et des écoles d’art de l’académie de Paris, permettra aux visiteurs de découvrir certains des lieux les plus prestigieux et chargés d’histoire de la Sorbonne. Ainsi, en entrant au cœur du Palais académique, les visiteurs pourront notamment admirer le grand hall et ses monumentales statues d’Archimède et d’Homère, le péristyle, orné de peintures murales illustrant l’histoire des Lettres et des Sciences et dans lesquelles se cachent de singuliers « fantômes », le majestueux grand amphithéâtre, le salon Richelieu et ses trésors, le grand salon, la salle des Actes ou encore la solennelle salle des Autorités. Cette dernière abritera pour l’occasion une exposition consacrée aux toges universitaires, leur histoire – leur origine remonte au Moyen Âge – et leur symbolique. Si la salle Gréard, où a été créé le 23 juin 1894 le Comité International Olympique par Pierre de Coubertin – un lieu symbolique alors que Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 – ne sera malheureusement pas accessible par souci de sécurité sanitaire, il sera en revanche bien possible d’admirer les dernières œuvres en date à avoir fait leur entrée en Sorbonne, ce qui n’était pas arrivé depuis 1978 ! Faisant en effet suite à une commande du rectorat de l’académie de Paris et de la chancellerie des universités de Paris, l’artiste pochoiriste Christian Guémy, alias C215, a réalisé sept œuvres contemporaines, inaugurées en mai 2019. Cette série de toiles intitulée « Aux grandes femmes, la Sorbonne reconnaissante » est constituée de portraits de femmes illustres qui toutes ont étudié ou enseigné à l’Université de Paris : Elisabeth Garett Anderson, Jeanne Chauvin, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Jacqueline de Romilly et Françoise Héritier. Les espaces prestigieux du Palais académique se feront par ailleurs l’écrin de réalisations plus contemporaines encore, véritable patrimoine en devenir : des œuvres d’élèves de la voie professionnelle seront mises en lumière tout au long du parcours de visite. En effet, l’académie de Paris, qui dispose d’un riche catalogue de formations exigeantes, de la plumasserie à la chaudronnerie en passant par les métiers du bois, de la maroquinerie, de la bijouterie, de la verrerie… et qui peut s’appuyer sur les savoir-faire de son [Campus des Métiers d’Art & Design](http://www.campusartdesign.com/pw/), est fière de présenter les travaux de ses jeunes artisans d’art ! Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion unique d’entrer dans la chapelle qui, dominant la cour d’honneur, abrite le tombeau du cardinal de Richelieu. Normalement ouverts aux seuls étudiants et chercheurs, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne ainsi que la salle Louis Liard et l’amphithéâtre Richelieu seront par ailleurs accessibles à tous. Enfin, cette année encore, les enfants seront à l’honneur et pourront partager un moment ludique grâce à un livret-jeux spécifiquement créé à leur intention. Le patrimoine de la Sorbonne sera vraiment pour tous ! [www.sorbonne.fr](https://www.sorbonne.fr/) [@SorbonneFr](https://twitter.com/sorbonnefr)

Inscription obligatoire à partir de septembre 2020 sur le site sorbonne.fr. Présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoires.

De salons en amphithéâtres en passant par le tombeau de Richelieu dans la chapelle, venez découvrir le patrimoine exceptionnel de la Sorbonne !

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00