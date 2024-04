À la découverte de la Réserve naturelle régionale des Dureaux Lieu-dit les Dureaux, Vaas, samedi 8 juin 2024.

À la découverte de la Réserve naturelle régionale des Dureaux Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 8 juin, 10h00 Lieu-dit les Dureaux, Animation gratuite, ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T13:00:00+02:00

Le temps d’une matinée, partez à la découverte de la Réserve naturelle régionale des Dureaux.

Histoire, fonctionnement des milieux naturels et du bocage alluvial de grande vallée, présentation et observation des oiseaux, insectes et plantes présentes sur le site… Le site n’aura plus de secret pour vous !

Et pour pimenter la visite, vous serez mis au défi de trouver orchidées, papillons rares, libellules et oiseaux.

Lieu-dit les Dureaux, 72500 Vaas Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « g.d-hier@cenpaysdelaloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0766457108 »}]

nature découverte

Cen Pays de la Loire