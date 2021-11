Cesson .RDV sur le parking de la forêt de Bréviande le long de la D82,face au restaurant Cesson, Seine-et-Marne À la découverte de la Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise .RDV sur le parking de la forêt de Bréviande le long de la D82,face au restaurant Cesson Catégories d’évènement: Cesson

Habituellement fermée au public, la Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Venez découvrir son patrimoine floristique d’exception. Sa lande et ses milieux humides abritent plusieurs espèces de bruyères et un cortège de plantes aussi belles que rares. Le site se distingue également par son extraordinaire richesse en matière d’insectes : plus de 550 espèces inventoriées ! Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France et le Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes .RDV sur le parking de la forêt de Bréviande le long de la D82,face au restaurant 3 Rue de Boissise, 77240 Cesson, France Cesson Seine-et-Marne

