Bordeaux Tram C station Parc des Expositions Bordeaux, Gironde A la découverte de la réserve des Barails Tram C station Parc des Expositions Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

A la découverte de la réserve des Barails Tram C station Parc des Expositions, 23 octobre 2021, Bordeaux. A la découverte de la réserve des Barails

Tram C station Parc des Expositions, le samedi 23 octobre à 10:00

A la découverte de la réserve des Barails —————————————– La réserve écologique des Barails, est créée en 2018. Elle intègre le parc floral, le bois de Bordeaux et les zones humides environnantes. Chaque entité illustre une relation spécifique à la nature depuis le parc soigneusement aménagé jusqu’aux espaces renaturés. La balade naturaliste permettra d’apprécier la biodiversité de ce vaste territoire et de comprendre l’histoire de ces aménagements naturels. **Rdv Tram Ligne C station Parc des Expositions.**

5€ (gratuit pour les étudiants, enfants de moins de 10 ans, demandeurs d’emplois)

La réserve écologique des Barails, est créée en 2018. Elle intègre le parc floral, le bois de Bordeaux et les zones humides environnantes. Tram C station Parc des Expositions Cours Charles Bricaud Bordeaux Le Lac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Tram C station Parc des Expositions Adresse Cours Charles Bricaud Ville Bordeaux lieuville Tram C station Parc des Expositions Bordeaux