le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

**Sensibilisation à la réalité virtuelle avec le Fab’Lab de la BDS et les Oculus Quest 2.** Casque de réalité virtuelle Oculus Quest sur les yeux, plongez dans l’univers imaginaire ou partez en orbute dans la station spatiale. Lors de courtes séances, venez vivre une première expérience du monde virtuel et de ses impressionnants et fascinants attraits.

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

