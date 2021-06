Fontenay-sous-Bois Écoparc des Carrières Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne À la découverte de la Promenade des hauteurs Écoparc des Carrières Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

À la découverte de la Promenade des hauteurs Écoparc des Carrières, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Fontenay-sous-Bois. À la découverte de la Promenade des hauteurs

Écoparc des Carrières, le dimanche 4 juillet à 10:00 Une balade à vélo pour découvrir d’une autre manière le territoire Est-ensemble ! Écoparc des Carrières rue 94120, 63B Rue André Tessier, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Hôtel de Ville – Village Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Écoparc des Carrières Adresse rue 94120, 63B Rue André Tessier, 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Écoparc des Carrières Fontenay-sous-Bois