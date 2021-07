Vaudherland RDV sur le parking au début de la Val-d'Oise, Vaudherland À la découverte de la Plaine de France RDV sur le parking au début de la Vaudherland Catégories d’évènement: Val-d'Oise

le mercredi 21 juillet à 10:00

Le pays de France, appelé aussi plaine de France ou Parisis, est une région naturelle essentiellement agricole. Lors de cette randonnée, venez écouter l’histoire de cette plaine ! Vous découvrirez ses paysages agricoles, les différentes cultures présentes et ses petits producteurs. Vous en profiterez aussi pour observer la faune et la flore rencontrées sur les bords des chemins empruntés. Prêt de matériel naturaliste sur place. Prévoir un pique-nique. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France RDV sur le parking au début de la rue de Paris 95633 Vaudherland Vaudherland Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T14:00:00

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T14:00:00
Val-d'Oise, Vaudherland
rue de Paris 95633 Vaudherland