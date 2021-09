A la découverte de la “Petite cité de caractère” – Journées Européennes du patrimoine La Mothe-Saint-Héray, 18 septembre 2021, La Mothe-Saint-Héray.

A la découverte de la “Petite cité de caractère” – Journées Européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

A la découverte de la “Petite cité de caractère” – Journées Européennes du patrimoine

Samedi 18 à 11h et 15h et dimanche 19 à 11h

Visite guidée du circuit pédestre à la découverte de l’histoire née de la réunion de

La Mothe et de Saint-Héray.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure.

Rdv : Parvis de l’église Saint-Héray

Rens. 05 49 05 01 41

www.la-mothe-saint-heray.fr

Gratuit

+33 5 49 05 01 41

