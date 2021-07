À la découverte de « La Pépinière », ancien couvent de Yerres – Visites commentées « La Pépinière » ancien couvent de Concy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Yerres.

### Découvrez l’ancien couvent de Yerres devenu « La Pépinière »… **Un triple projet fondé sur l’insertion, l’accueil, l’ouverture et la solidarité!** L’association **SNL-Essonne (Solidarités Nouvelles pour le Logement)** (association créée il y a 32 ans et qui possède et gère déjà plus de 500 logements) a décidé en 2018 d’acheter cet ancien couvent situé près de la gare de Yerres. Dans ce site magnifique d’un hectare, elle crée un triple projet solidaire et intégré unique: * **Création de 23 logements d’insertion** très sociaux dans les anciens batiments du couvent.Ces logements (du T1 au T4) seront à la fois conçus pour accueillir des personnes agées et/ou handicapés, des familles, des jeunes travailleurs. Il s’agit d’une résidence à la fois très sociale et intergénérationnelle… Arrivée des premières familles début 2022. * Dans l’ancienne chapelle, **un centre socio-culturel** ouvert à tous (locataires, riverains et au-delà) et à toutes les associations locales. Vous découvrirez lors de votre visite la programmation du 4e trimestre… * Dans l’ancien potager des Soeurs, **un jardin « bio »** de production (fruits, plantes médicinales et aromatiques) d’échanges et d’insertion sur 1 300 m². Lors de votre visite du site, vous pourrez découvrir **le « Parc boisé classé »** et ses 30 espèces d’arbres ainsi que la « Maison Pierre Larousse ». **_Détail des activités proposées, à retrouver dès le 14 septembre, sur la page Facebook : « la pépinière de Yerres »_** **contact:** [**[maisondelapepiniere@gmail.com](mailto:maisondelapepiniere@gmail.com)**](mailto:maisondelapepiniere@gmail.com) **ou: 06.64.37.78.24**

