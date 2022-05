A la Découverte de la Nouvelle-Aquitaine 3.0 Camping mimizan Aureilhan Catégories d’évènement: Aureilhan

du lundi 1 août au vendredi 5 août à Camping mimizan

Un camp du 1er au 5 AOUT 2022. L’objectif est de découvrir la cote Atlantique en se déplaçant avec 2 minibus et de faire chaque jour une activité sportive ou culturelle. L’équipe d’animation donnera chaque jour un point à rallier. Exemple : JOUR 1 : Découverte du Littoral+surf JOUR 2 : Peche JOUR 3 : Bodyboard JOUR 4 : Dune du Pilat+planche à voile Jour 5 : visite de Bordeaux en segway Les jeunes devront au cours du séjour : • S’orienter avec la carte IGN (pas de téléphone ni GPS) (géographie, mathématique) • Gérer le budget nourriture (écriture, mathématique) • Rédiger un journal de bord (écriture, lecture) • Communiquer, échanger, débattre, vivre en collectivité. Autant d’aptitudes que nous cherchons à développer au quotidien au sein de l’AJBCB, a ceci seront ajouté une attention particulère à l’hygiéne, les rapports entre les jeunes et toutes les questions sanitaires.

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale. Camping mimizan 40200 AUREILHAN Aureilhan Landes

2022-08-01 au 2022-08-05

