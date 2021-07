La Forest-Landerneau CAMPING vacances vertes Finistère, La Forest-Landerneau A la découverte de la nature et des forets CAMPING vacances vertes La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

La Forest-Landerneau

A la découverte de la nature et des forets CAMPING vacances vertes, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, La Forest-Landerneau. A la découverte de la nature et des forets

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à CAMPING vacances vertes

out en respectant le rythme naturel des enfants et des jeunes, les colos apprenantes s’appuient sur des techniques de renforcement des apprentissages via des animations récréatives mixant expérimentation, modélisation et / ou de découverte. Sur l’ensemble du séjour seront mises en place des animations aux thématiques variées : expression artistique, Astronomie, discussion a visée philosophique et jeux. Ces séances sont pensées et préparées par des enseignants bénévoles, membre de la Fédération des Francas et animées par des animateurs professionnels qui interviennent tout au long de l’année scolaire dans les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), séjours, au sein des centres de loisirs et des espaces jeunesses.

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CAMPING vacances vertes la forest-landerneau La Forest-Landerneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T17:30:00;2021-07-30T19:00:00 2021-07-30T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forest-Landerneau Étiquettes évènement : Autres Lieu CAMPING vacances vertes Adresse la forest-landerneau Ville La Forest-Landerneau lieuville CAMPING vacances vertes La Forest-Landerneau