Luynes

À la découverte de la musique ! Luynes, 9 avril 2022, Luynes.

2022-04-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-09 16:00:00 16:00:00

Découvre la musique grâce aux expériences en ligne du Chrome Music Lab ! Tu pourras distordre le son, créer des mélodies et "bidouiller" le spectre musical pour composer ta propre musique sur les ordinateurs de la médiathèque.

