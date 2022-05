A la découverte de la micro-folie au Jardin Archéologique de Saint-Acheul, 19 mars 2022, .

A la découverte de la micro-folie au Jardin Archéologique de Saint-Acheul

2022-03-19 – 2022-03-19

Le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grands musées du monde.

Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent, surprennent et interpellent. Venez profiter des collections mexicaine et canadienne, des trésors cachés des Hauts-de-France ou encore des plus beaux palais d’Europe en toute autonomie.

VISITE LIBRE DE 14H À 17H

Samedi 19 mars : collection Mexique

Mercredi 20 avril : collection Canada

Samedi 9 juillet : collection Hauts-de-France

Mercredi 13 juillet : collection nationale

Mercredi 3 août : collection nationale

Samedi 6 août : collection les Résidences royales

Mercredi 24 août : collection Canada

Le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grands musées du monde.

Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent, surprennent et interpellent. Venez profiter des collections mexicaine et canadienne, des trésors cachés des Hauts-de-France ou encore des plus beaux palais d’Europe en toute autonomie.

VISITE LIBRE DE 14H À 17H

Samedi 19 mars : collection Mexique

Mercredi 20 avril : collection Canada

Samedi 9 juillet : collection Hauts-de-France

Mercredi 13 juillet : collection nationale

Mercredi 3 août : collection nationale

Samedi 6 août : collection les Résidences royales

Mercredi 24 août : collection Canada

jasa@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 61

Le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grands musées du monde.

Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent, surprennent et interpellent. Venez profiter des collections mexicaine et canadienne, des trésors cachés des Hauts-de-France ou encore des plus beaux palais d’Europe en toute autonomie.

VISITE LIBRE DE 14H À 17H

Samedi 19 mars : collection Mexique

Mercredi 20 avril : collection Canada

Samedi 9 juillet : collection Hauts-de-France

Mercredi 13 juillet : collection nationale

Mercredi 3 août : collection nationale

Samedi 6 août : collection les Résidences royales

Mercredi 24 août : collection Canada

dernière mise à jour : 2022-03-01 par