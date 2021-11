Figeac Figeac 46100, Figeac À la Découverte de la Médiathèque Numérique du Lot Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

Figeac 46100 La Médiathèque numérique du Lot permet de consulter et télécharger livres, disques, films, … Cet atelier vous guidera dans la prise en main de ce service gratuit mis en place dans les médiathèques du réseau du Grand-Figeac, en partenariat avec la Bibliothèque départementale du Lot. Un atelier animé par le conseiller numérique du Grand-Figeac.

Gratuit, sur inscription – public adulte astrolabe@grand-figeac.fr +33 5 65 34 24 78

