Baune Médiathèque Loire-Forez Bauné, Loire À la découverte de la médiathèque Loire Forez de Montbrison Médiathèque Loire-Forez Baune Catégories d’évènement: Bauné

Loire

À la découverte de la médiathèque Loire Forez de Montbrison Médiathèque Loire-Forez, 18 septembre 2021, Baune. À la découverte de la médiathèque Loire Forez de Montbrison

Médiathèque Loire-Forez, le samedi 18 septembre à 17:00

Depuis 2016, cette ancienne église des Cordeliers accueille la médiathèque de Montbrison, véritable lieu d’échanges, de culture et de savoir.

30 personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

La médiathèque, une ancienne église. Médiathèque Loire-Forez 3, place Eugène Baune, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Baune Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bauné, Loire Autres Lieu Médiathèque Loire-Forez Adresse 3, place Eugène Baune, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Baune lieuville Médiathèque Loire-Forez Baune