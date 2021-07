Labège Médiathèque départementale de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Labège À la découverte de la Médiathèque des médiathèques Médiathèque départementale de la Haute-Garonne Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque départementale de la Haute-Garonne, le samedi 18 septembre à 11:00

La Médiathèque départementale vous ouvre ses portes et vous fait découvrir son fonctionnement et ses activités : visite des fonds, expositions, jeux de société, découverte des ressources numériques… Venez découvrir, en visite libre, les activités et le fonctionnement de la Médiathèque des médiathèques. Médiathèque départementale de la Haute-Garonne 611 rue Buissonnière 31670 Labège Labège Haute-Garonne

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00

