« A la découverte de la mare » à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 19 juin 2022, Braud-et-Saint-Louis.

« A la découverte de la mare » à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-06-19 – 2022-06-19 Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde

EUR 8 Connaissez-vous la notonecte ? Saviez-vous que la larve de libellule est une prédatrice aquatique ? Et oui, la mare ne se limite pas qu’aux grenouilles et nénuphars ! La mare est un écosystème à la biodiversité souvent très riche pour qui sait où et comment regarder. A l’aide d’épuisettes et de boîtes loupes, partons ensemble en mode exploration découvrir la vie secrète de la mare !

+33 5 57 32 88 80

PIXABAY

