Sancerre Café Librairie de Sancerre Cher, Sancerre « À la découverte de la librairie et des livres » Café Librairie de Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

« À la découverte de la librairie et des livres » Café Librairie de Sancerre, 20 janvier 2022, Sancerre. « À la découverte de la librairie et des livres »

Café Librairie de Sancerre, le jeudi 20 janvier 2022 à 16:00

Aménagement d’un coin lecture dans la librairie, avec une sélection de livres « spéciale enfance et petite enfance ». En collaboration avec les professionnelles de la crèche Jeux et Merveilles pour un temps découverte des livres en famille.

Maximum 12 personnes

« A la découverte de la librairie et des livres » avec les professionnelles petite enfance de la crèche Jeux et Merveilles Café Librairie de Sancerre 4 rue des Trois Piliers 18300 Sancerre Sancerre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T16:00:00 2022-01-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Café Librairie de Sancerre Adresse 4 rue des Trois Piliers 18300 Sancerre Ville Sancerre lieuville Café Librairie de Sancerre Sancerre