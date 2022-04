A la découverte de la langue des signes Neuvic Neuvic NeuvicNeuvic Catégories d’évènement: Corrèze

2022-04-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-15

A 18h à la bibliothèque

Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription, places limitées

Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription, places limitées La Bibliothèque Municipale Neuvic vous invite à venir découvrir la langue des signes avec Catherine et Franck. A 18h à la bibliothèque

Impasse fontaine du berger Neuvic

