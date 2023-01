A LA DECOUVERTE DE LA GRANGE DES PRES Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Résidence d’Henri 1er gouverneur du Languedoc puis du prince de Conti, protecteur de Molière, le domaine de la Grange des Prés est un monument historique de Pézenas.

Venez découvrir sa riche histoire sous la conduite d’un guide conférencier.

– RV devant l’entrée de la propriété.

– RV devant l'entrée de la propriété.

– Départ minimum 5 personnes : Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu. Visite proposée par l'Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d'art et d'histoire

