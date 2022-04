A LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE URBAINE Saint-Longis Saint-Longis Catégories d’évènement: 72600

Saint-Longis

A LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE URBAINE Saint-Longis, 4 juin 2022, Saint-Longis. A LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE URBAINE Mairie 6 Place Saint-Pierre Saint-Longis

2022-06-04 – 2022-06-04 Mairie 6 Place Saint-Pierre

Saint-Longis 72600 Saint-Longis Toutes les plantes ne sont pas mauvaises ! Pour vous le prouver, venez découvrir la flore urbaine de Saint-Longis au cours d’une balade dans la commune. Ce sera l’occasion de découvrir leurs noms, leurs histoires, leurs propriétés mais aussi les possibilités de cohabitation. Toutes les plantes ne sont pas mauvaises ! Pour vous le prouver, venez découvrir la flore urbaine de Saint-Longis au cours d’une balade dans la commune. Toutes les plantes ne sont pas mauvaises ! Pour vous le prouver, venez découvrir la flore urbaine de Saint-Longis au cours d’une balade dans la commune. Ce sera l’occasion de découvrir leurs noms, leurs histoires, leurs propriétés mais aussi les possibilités de cohabitation. Mairie 6 Place Saint-Pierre Saint-Longis

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: 72600, Saint-Longis Autres Lieu Saint-Longis Adresse Mairie 6 Place Saint-Pierre Ville Saint-Longis lieuville Mairie 6 Place Saint-Pierre Saint-Longis Departement 72600

Saint-Longis Saint-Longis 72600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-longis/

A LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE URBAINE Saint-Longis 2022-06-04 was last modified: by A LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE URBAINE Saint-Longis Saint-Longis 4 juin 2022 72600 Saint-Longis

Saint-Longis 72600