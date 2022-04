À la découverte de la flore locale – AUTUN (71) Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire Autun EUR Venez découvrir lors de cette balade nature la flore autour de l’étang des Cloix et des milieux forestiers. Rendez-vous à 14h sur le parking de l’étang des Cloix à Autun (71) Un événement de la Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la Faune de Bourgogne. En partenariat avec la commune d’Autun et le Muséum d’histoire naturelle Jacques de La Comble d’Autun.

