du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Pour ces rendez-vous au jardin 2022, nous vous proposons une plongée au cœur d’un site historique remarquable, niché au sein d’un grand espace bocager traversé par la rivière. Accompagné d’un guide, partez à la découverte de la flore et de la biodiversité de ce site antique façonné par l’homme depuis des générations.

6€, gratuit pour les -26 ans ressortissants de l’Union Européenne.

Route de Ménigoute, 86600 Sanxay Vausseroux Deux-Sèvres

Dates et horaires:

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

