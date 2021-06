Aulon Aulon A la découverte de la flore des Pyrénées – Réserve Naturelle d’Aulon Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

A la découverte de la flore des Pyrénées – Réserve Naturelle d’Aulon Aulon, 16 juin 2021-16 juin 2021, Aulon. A la découverte de la flore des Pyrénées – Réserve Naturelle d’Aulon 2021-06-16 08:30:00 08:30:00 – 2021-06-16 à la Maison de la Nature AULON

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon Ouvert à tous . libre participation

Rendez-vous à la Maison de la Nature à 8h30

Renseignement et inscription obligatoire. 05 62 39 52 34 Au cours de la sortie nature encadrée par le garde-animateur de la RNR d’Aulon, découvrez la flore pyrénéenne sur le terrtoire de la réserve. rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 http://www.rnr-aulon.com/ Au cours de la sortie nature encadrée par le garde-animateur de la RNR d’Aulon, découvrez la flore pyrénéenne sur le terrtoire de la réserve. Ouvert à tous . libre participation

Rendez-vous à la Maison de la Nature à 8h30

Renseignement et inscription obligatoire. 05 62 39 52 34

Détails Catégories d’évènement: Aulon, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Aulon Adresse à la Maison de la Nature AULON Ville Aulon lieuville 42.85123#0.29632