2022-05-25 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-25 12:30:00 12:30:00

Damblainville Calvados Sur les pentes abruptes, une flore typique des milieux chauds et secs, dont de nombreuses orchidées, se développe. Cette sortie vous permettra de découvrir des plantes typiques des pelouses calcicoles de la réserve naturelle : Brunelle à grandes fleurs, Ophrys abeille, Orchis pourpre…

Sur les pentes abruptes, une flore typique des milieux chauds et secs, dont de nombreuses orchidées, se développe. Cette sortie vous permettra de découvrir des plantes typiques des pelouses calcicoles de la réserve naturelle : Brunelle à grandes fleurs, Ophrys abeille, Orchis pourpre…

(1-2km/3h) – Niveau 1

