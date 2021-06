LA FOLLETIERE-ABENON Source de l'Orbiquet La Folletière-Abenon A la découverte de la flore de la Source de l’Orbiquet Source de l’Orbiquet LA FOLLETIERE-ABENON Catégorie d’évènement: La Folletière-Abenon

Venez découvrir la flore de l’Orbiquet et dessinez avec la nature. Recherche des éléments tinctoriaux dans la nature (fleurs, terre, herbes…) et création d’une œuvre individuelle et/ou collective. (1-4km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T12:00:00 2021-07-14T14:00:00

