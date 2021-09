Zuydcoote Zuydcoote Nord, Zuydcoote A la découverte de la Ferme Nord de Zuydcoote Zuydcoote Zuydcoote Catégories d’évènement: Nord

Zuydcoote

A la découverte de la Ferme Nord de Zuydcoote Zuydcoote, 18 septembre 2021, Zuydcoote. A la découverte de la Ferme Nord de Zuydcoote

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Zuydcoote

Deux jours d’animations et de visites vous attendent. Venez découvrir la Ferme Nord de Zuydcoote qui est habituellement fermée au public. au programme : – visite guidée de la Ferme et de ses bâtiments – expositions de photos anciennes – ateliers parents/enfants

entrée libre (pass sanitaire obligatoire)

Venez découvrir la Ferme Nord, ses bâtiments, sa cour et participez aux ateliers prévus lors de ce week-end d’animations. Zuydcoote chemin privé, zuydcoote Zuydcoote Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Zuydcoote Autres Lieu Zuydcoote Adresse chemin privé, zuydcoote Ville Zuydcoote lieuville Zuydcoote Zuydcoote