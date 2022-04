A la découverte de la ferme de Bré – Portes ouvertes et marché de producteurs Channay-sur-Lathan, 17 avril 2022, Channay-sur-Lathan.

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 18:30:00

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire Channay-sur-Lathan

Venez découvrir le fonctionnement d’une ferme laitière en polyculture (céréales, maïs, herbes, vaches laitières, spiruline) et sa production d’énergie 100% renouvelable issue de la méthanisation. Explorez la culture de la spiruline dont les serres et les bassins sont chauffés à l’aide de l’électricité et de la chaleur produites sur la ferme.

Vous pourrez également y découvrir une collection de plus de 900 variétés de graines horticoles et potagères, le matériel agricole d’autrefois, randonner et rencontrer les animaux de la ferme.

Un marché de productrices et de producteurs sera installé dans la cour de la ferme.

gaec-reconnu-de-bre@orange.fr +33 2 47 38 26 86

