Campneuseville Seine-Maritime Campneuseville Rendez vous à 8h00 au Parking du Sainfoin – Campneuseville

Durée: 3h00 Découvrez toute la richesse en forêt d’Eu au réveil de la forêt : Balade matinale à la rencontre des animaux sauvages.

Participation limitée à 20 personnes – Pas d’animaux de compagnie – Chaussures et vêtements adaptés à la forêt.

Une visite animée par un guide ONF.

