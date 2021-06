VILLERS-SUR-MER Marais de Villers-Blonville Villers-sur-Mer A la découverte de la faune et la flore des marais Marais de Villers-Blonville VILLERS-SUR-MER Catégorie d’évènement: Villers-sur-Mer

Marais de Villers-Blonville, le vendredi 23 juillet à 16:00

Découvrez la faune et la flore des marais de Villers-Blonville. Vous apprendrez l’histoire, la richesse et les secrets des marais. Que cachent-t-ils ? Des animaux aquatiques ? Les amphibiens des mares n’auront plus de secret pour vous ! (2-6km/3h) – Niveau 2

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T16:00:00 2021-07-23T19:00:00

Lieu Marais de Villers-Blonville
Adresse parking du Paléospace,14640,VILLERS-SUR-MER
Ville VILLERS-SUR-MER