À la découverte de la faune et de la flore de l’amphithéâtre ! Site de l’amphithéâtre antique de Saintes, 3 juin 2022, Saintes. À la découverte de la faune et de la flore de l’amphithéâtre !

Site de l’amphithéâtre antique de Saintes, le vendredi 3 juin à 15:00 Gratuit – Sur réservation – Jauge public limitée – Tout public.

Partez à la découverte de la faune et de la flore, surprenante et inattendue au sein d'un site antique doublement millénaire. En compagnie de Marie-Luce. Site de l'amphithéâtre antique de Saintes 20 rue Lacurie 17100 Saintes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:00:00

