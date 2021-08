LA FOLLETIERE-ABENON Source de l'Orbiquet La Folletière-Abenon A la découverte de la faune de la Source de l’Orbiquet Source de l’Orbiquet LA FOLLETIERE-ABENON Catégorie d’évènement: La Folletière-Abenon

A la découverte de la faune de la Source de l’Orbiquet Source de l’Orbiquet, 4 août 2021, LA FOLLETIERE-ABENON. A la découverte de la faune de la Source de l’Orbiquet

Source de l’Orbiquet, le mercredi 4 août à 10:00

Venez jouer pour découvrir les animaux et les végétaux qui vivent à la source de l’Orbiquet, avec des bottes et une épuisette. Dès 6 ans, les bambins sont invités au bord du ruisseau, à la rencontre de toutes ces petites bêtes. Comment y vivent-elles ? (1km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Venez jouer pour découvrir les animaux et les végétaux qui vivent à la source de l’Orbiquet, avec des bottes et une épuisette. Dès 6 ans, les bambins sont invités au bord du ruisseau, à la… Source de l’Orbiquet 14290,LA FOLLETIERE-ABENON LA FOLLETIERE-ABENON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Folletière-Abenon Autres Lieu Source de l'Orbiquet Adresse 14290,LA FOLLETIERE-ABENON Ville LA FOLLETIERE-ABENON lieuville Source de l'Orbiquet LA FOLLETIERE-ABENON