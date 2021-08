Guebwiller Musée Théodore Deck et du pays de Florival Guebwiller, Haut-Rhin À la découverte de La famille Deck Musée Théodore Deck et du pays de Florival Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

À la découverte de La famille Deck Musée Théodore Deck et du pays de Florival, 18 septembre 2021, Guebwiller. À la découverte de La famille Deck

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Théodore Deck et du pays de Florival

### Qui est l’homme qui se cache derrière la figure du céramiste français le plus acclamé de son époque ? Cette visite est l’occasion de plonger dans la vie privée de ce grand personnage du XIXe siècle. Pour en savoir un peu plus sur son existence, il faut se tourner vers ses amis et surtout sa famille, qui a participé activement à la gestion de la manufacture. Cette visite est l’occasion de plonger dans la vie privée de ce grand personnage de la seconde moitié du XIXe siècle.

Gratuit. Sur réservation (25 personnes max).

Qui est l’homme qui se cache derrière la figure du céramiste français le plus acclamé de son époque ? Cette visite est l’occasion de plonger dans la vie privée de ce grand personnage du XIXe siècle. Musée Théodore Deck et du pays de Florival 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Musée Théodore Deck et du pays de Florival Adresse 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller lieuville Musée Théodore Deck et du pays de Florival Guebwiller