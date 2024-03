A la découverte de la dynamique des systèmes Les principes d’un système sain Troyes, jeudi 14 mars 2024.

A la découverte de la dynamique des systèmes Les principes d’un système sain Troyes Aube

-Quels sont les principes simples sur lesquels repose un système sain, que ce soit pour les personnes ( familles, couples, amis…) ou une organisation (entreprise, équipe…)



-Quels sont les bénéfices de l’approche systémique dans nos vies personnelles et professionnelles ?



Lia-Pascale Destrieux et Magali Maston, psycho-praticiennes et facilitatrices en dynamique de systèmes vous proposent de le découvrir lors de cette conférence. 5 5 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14 20:00:00

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@le-rucher-creatif.org

L’événement A la découverte de la dynamique des systèmes Les principes d’un système sain Troyes a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne