A la découverte de la digue de l’Ouest Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

A la découverte de la digue de l’Ouest Cherbourg-en-Cotentin, 13 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin. A la découverte de la digue de l’Ouest Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-13 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-13

Cherbourg-en-Cotentin Manche Du petit port de Querqueville au musoir de la digue, du fort de Chavagnac au fort de Querqueville, pars à la découverte de ce patrimoine maritime. Des indices te dévoileront un aspect méconnu de ces jalons essentiels de l’histoire de Cherbourg. Du petit port de Querqueville au musoir de la digue, du fort de Chavagnac au fort de Querqueville, pars à la découverte de ce patrimoine maritime. Des indices te dévoileront un aspect méconnu de ces jalons essentiels de l’histoire de Cherbourg. Du petit port de Querqueville au musoir de la digue, du fort de Chavagnac au fort de Querqueville, pars à la découverte de ce patrimoine maritime. Des indices te dévoileront un aspect méconnu de ces jalons essentiels de l’histoire de Cherbourg. Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

A la découverte de la digue de l’Ouest Cherbourg-en-Cotentin 2022-04-13 was last modified: by A la découverte de la digue de l’Ouest Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 13 avril 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche