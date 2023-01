A la découverte de la danse folk Savasse Savasse Savasse Catégories d’Évènement: Drôme

A la découverte de la danse folk Savasse, 4 février 2023, Savasse. salle des fetes du village Savasse Drôme

2023-02-04 15:30:00 – 2023-02-04 17:30:00

Drôme Savasse l’Association Savasse loisirs et sa section danse propose un stage pour découvrir ou redécouvrir la danse folk ,ce stage précèdera le grand bal animé par Casthana e vInovel .renseignements auprès de Bernard Common. +33 6 81 93 80 09 Savasse

