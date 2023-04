A la découverte de la culture ashkénaze Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

A la découverte de la culture ashkénaze Centre Paris Anim’ Place des fêtes, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 18h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit Après de nombreux événements organisés en France, en Italie et en Pologne, la Ligue de l’enseignement vous convie à une ultime soirée autour de la mémoire de la culture ashkénaze. Originaires d’Europe de l’Est et Centrale, les Ashkénazes constituent l’une des principales communautés juives dans le monde. Victimes du génocide des nazis et de massacres antisémites au XXe siècle, leur culture et leurs traditions sont très souvent méconnues. C’est pourquoi nous vous proposons de la découvrir au cours d’une soirée spéciale, gratuite et sur inscription. Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! Au programme : 18h30 – 19h30 : Echanges avec Guido Gurci et Cécile Rousselet, enseignant·es chercheur·euses à la Sorbonne Nouvelle, spécialistes en littérature comparée et culture juive19h30 – 20h30 : Conférence musicale klezmer par Marine Goldwaser de la compagnie Mish-Mash20h30 – 21h30 : Pot convivial – Dégustation de spécialités juives ahskénazes préparées par la célèbre Boutique Jaune Le projet européen « CIV ASHOAH », est coordonné par la Ligue de l’enseignement, en partenariat avec ARCI Milano (Italie) et le Taube Center (Pologne). Il bénéficie du soutien du programme CERV, «Citoyens, égalité, droits et valeurs», de l’Union européenne. Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris Contact : https://lae.ligueparis.org/actualites/3eme-et-derniere-rencontre-du-projet-europeen-civ-ashoah-memoire-et-culture-ashkenazes cpoirat@ligueparis.org https://www.facebook.com/LigueParis https://www.facebook.com/LigueParis https://framaforms.org/evenement-du-24-mai-2023-memoire-et-culture-ashkenazes-inscription-1677766386

Ligue de l’enseignement

