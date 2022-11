À LA DÉCOUVERTE DE LA COULEUR Sainte-Marie Sainte-Marie Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnées

À LA DÉCOUVERTE DE LA COULEUR
Sainte-Marie, 17 décembre 2022

2022-12-17 – 2022-12-18

Entre théorie du cercle chromatique et applications à la gouache et les accords – comment marier les couleurs avec bonheur – on apprend en s'amusant ! Animateur : Claude Eloi LIBERMAN, artiste peintre ayant à son actif une longue expérience pédagogique en France (Paris, Barousse) et en Espagne (Minorque). asso.icietailleurs.stemarie@gmail.com

