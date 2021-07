A LA DECOUVERTE DE LA COTE BLEUE LA BASTIDE DES JONCAS, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Martigues.

A LA DECOUVERTE DE LA COTE BLEUE

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à LA BASTIDE DES JONCAS

Notre séjour « A la découverte de la côte bleue » a pour objectif de faire découvrir une multitude d’activités sportives dans un environnement privilégié. Ce séjour se déroulera du 26 juillet au 30 juillet 2021 dans la ville de Martigues connue sous le surnom « Venise Provençale ». Les enfants seront hébérgés à la Bastide des Joncas, qui se situe à 5 minutes des plages et des calanques. Ainsi à travers les activités proposées les enfants s’initieront à des nouvelles disiplines sportives tout en découvrant la faune et la flore de la région. Cette découverte sera renforcée par des modules d’aprentissages permettant d’approndir les connaissances des enfants au niveau des sciences de la vie et la terre. Les modules auront pour but de découvrir la faune et la flore méditerranéennes et les différents mécanismes de developpement du corps humain. Ces apprentissages seront menés par un enseignant de l’education national ou un animateur ayant un diplome bac +4 Le séjour s’adresse aux enfants de 10 à 13 ans qui nont pas pu accéder (ou peu) aux activités de loisirs pendant la période de crise sanitaire.

SELON GRILLE TARIFAIRE

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

LA BASTIDE DES JONCAS 13500 Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-27T07:30:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T07:30:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T07:30:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T07:30:00 2021-07-30T17:00:00