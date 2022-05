A la découverte de la cigogne Griesheim-près-Molsheim Griesheim-près-Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Griesheim-près-Molsheim

A la découverte de la cigogne Griesheim-près-Molsheim, 18 mai 2022, Griesheim-près-Molsheim. A la découverte de la cigogne Griesheim-près-Molsheim

2022-05-18 14:30:00 – 2022-05-18 16:00:00

Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin Griesheim-près-Molsheim Animation sur les cigognes et observation de leur nid avec des jumelles et une lunette. Accompagnés de Jean-Pierre Hiss de la LPO, observez les cigognes et leur nid avec des jumelles et une lunette. +33 3 90 42 92 70 Animation sur les cigognes et observation de leur nid avec des jumelles et une lunette. Griesheim-près-Molsheim

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Griesheim-près-Molsheim Autres Lieu Griesheim-près-Molsheim Adresse Ville Griesheim-près-Molsheim lieuville Griesheim-près-Molsheim Departement Bas-Rhin

A la découverte de la cigogne Griesheim-près-Molsheim 2022-05-18 was last modified: by A la découverte de la cigogne Griesheim-près-Molsheim Griesheim-près-Molsheim 18 mai 2022 Bas-Rhin Griesheim-près-Molsheim

Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin