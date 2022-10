À la découverte de la Chocolaterie Jacques Bockel Monswiller Monswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

À la découverte de la Chocolaterie Jacques Bockel Monswiller, 4 décembre 2022

Bas-Rhin Monswiller EUR Partez à la découverte de la chocolaterie Jacques Bockel ! 3 formules de visites vous sont proposées : – les croqueurs : visite libre et dégustation – les créateurs : atelier du chocolat (enfant : création d’un moulage pour 6,50 €/ pers // adulte : création d’une tablette personnalisée 4 €/ pers) – les baroudeurs : projection d’un film + visite du centre de torréfaction + dégustation 10 cacaos rares (4 €/pers ou pack famille 15€ pour 4 pers). Sans réservation. +33 3 88 91 29 49 Monswiller

