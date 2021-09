À la découverte de la cathédrale : symbole du riche passé épiscopal de la ville de Toul Cathédrale Saint-Étienne, 18 septembre 2021, Toul.

### La cathédrale Saint-Étienne de Toul vous ouvre ses portes lors de visites insolites. Profitez-en pour découvrir ses expositions! Au programme : * **Découvertes accompagnées de l’édifice** * **Enluminure & peinture médiévales – Cloître** Atelier de Recherches et d’Applications – Enluminures Médiévales et Peintures Traditionnelles par Mireille et Renaud Marlier. * **Atelier Chélidoines – Cloître** Exposition d’enluminures et pigments, présentation de l’atelier par la peintre-enlumineur Céline Courtois. * **Les ateliers du 25 – Cloître** Atelier de création de lampes à huile pour les enfants par Catherine Luzi. * **Atelier de musique médiévale – Cloître** Par la compagnie Toroul – Boroul, le samedi 18 à 14h & 15h30 et le diimanche 19 à 14h, 15h30 & 17h30. _Ateliers de 40 min à 1h._ * **Stand de l’association Le Pélican – Cloître** * **Les Toul’badours : 14h-16h** * **Exposition « Embellissements, destructions et grands travaux du XVIe au XXIe siècles » – Cloître** * **Exposition « Regards portés sur la Cathédrale » – Salle du Chapitre** * **Exposition de dentelles et dessins denteliers – Salle du Chapitre** * **Visites virtuelles** _Renseignements à la boutique de la Cathédrale – Tarif 3€_ * **« Murmures de la cathédrale » – Balade sonore** * **Association le Pélican – Visite de la Cathédrale Saint-Étienne animée par Alain Villes** Samedi & dimanche : 14h.

Gratuit. Entrée libre. Voir détail du programme et condition dans la description longue.

Cathédrale Saint-Étienne Place Charles de Gaulle, 54200 Toul Toul Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00